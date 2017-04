Febre amarela: Final de semana tem vacinação em diversos locais

Acontecem neste final de semana mutirões de vacinação contra a febre amarela em diversos locais da cidade. Os mutirões acontecem em parceira entre Prefeitura, Nova Biotec e Escola Madre Paulina.

Na Unidade de Saúde “Dr. Martinho Borges da Fonseca Araújo”, na Planejada II, os alunos da Escola Madre Paulina estarão em parceria com os agentes de saúde das 8h às 17h, para o mutirão. No Centro de Saúde “Dr. Lourenço Quilicci”, no Lavapés, a vacinação acontece no mesmo horário.

Simultaneamente, o terceiro mutirão de vacinação da zona rural acontece nos bairros do Campo Novo, Campinho, Biriçá do Campo Novo e Barreiro.

Nesta campanha, o Governo Federal acatou a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), recomendando que uma única dose da vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda vida, não sendo necessário repetir a dose a cada dez anos.

MORTE DE MACACOS- Na semana passada a Prefeitura confirmou a morte um macaco por febre amarela no bairro Araras dos Cardoso. Mais dois macacos mortos no bairro do Campinho, também na semana passada, ainda estão em análise. Já nesta quarta-feira, 20, a Prefeitura confirmou a morte de mais cinco, no bairro Morro Grande. Todos seguem em análise.