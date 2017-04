Festa do Peão e Expoagro: Entrada será gratuita amanhã

Começaram na quinta-feira, 20, a 52ª Expoagro e 25ª Festa do Peão de Boiadeiro no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). Hoje a abertura dos portões para o público com entrada franca será das 9h até às 16h.

Às 21h, haverá prova funcional de montarias em touro e três tambores; e mais tarde, a meia noite, show de Matheus e Kauan, além do DJ Alok.

Amanhã a entrada no recinto será franca durante todo o dia. Das 11h às 15h haverá ‘Almoço Queima do Alho’, com ingressos custando R$20. A noite, às 23h, show de Henrique & Diego +e Mário e Dedé.

Os shows reiniciam na quarta-feira, 26, com show de Aline Barros, entrada Franca; quinta-feira, 27, Marília Mendonça e sexta-feira, 28, Henrique & Juliano.

PALESTRAS- Estão abertas as inscrições para o V Ciclo de Palestras em Agricultura e Pecuária, que será realizado de 26 a 28 de abril.

As palestras acontecerão no Centro de Treinamento e Capacitação da Secretaria do Desenvolvimento dos Agronegócios, localizado Posta de Monta. Inscrições e demais informações pelo telefone 4035-2880.