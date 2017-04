Eleição do Sismub: Assembleia é marcada por agressão e bate-boca

Foi realizada na quinta-feira, 20, a assembleia para composição da comissão que fiscalizará o processo das eleições para o próximo mandato do Sismub. A assembleia foi marcada por agressões, bate-boca e membros de apenas uma chapa barrados por seguranças na porta do sindicato.

Cerca de 20 homens, supostamente da cidade de Santos, fizeram a segurança do local. A GB apurou que das quatro chapas que concorrem a eleição, apenas a Chapa 2 não teve permissão para participar. Os seguranças barraram o advogado da Chapa 2, Renato Pedroso Del Giudice, sem justificativas. As demais chapas possuem um mesmo advogado, que acompanhou a assembleia.

O bate-boca no portão durou cerca de duas horas, até que membros da Chapa 2 se dirigiram ao Plantão Central para registrarem Boletim de Ocorrência por agressão. A Chapa excluída da Assembleia também deverá recorrer ao Ministério Público para que a composição da comissão seja anulada.

Somando as três chapas havia cerca de 25 pessoas no total e da Chapa 2, cerca de 60 pessoas estavam do lado de fora e gritavam: “Segurança pode,categoria não pode!”.

A comissão foi eleita com três membros, sem ninguém da Chapa 2.

HISTÓRIA- Conforme a Gazeta Bragantina já informou, após as eleições do Sismub terem sido suspensas por determinação do juiz do trabalho Newton Cunha de Sena, a atual diretoria do Sismub, presidido por Carlos Martins, entrou com o recurso para reconsideração da decisão. O recurso foi negado pelo juiz que manteve sua decisão de suspender as eleições que ocorreriam em 11 e 12 de abril. O juiz ainda determinou que o Sismub convocasse dentro do prazo de 30 dias para convocar nova Assembleia Geral para a eleição da comissão eleitoral e assim dar continuidade ao processo das eleições para o próximo mandato. A Assembleia foi convocada para quinta-feira, às 18h.

Concorrem as Eleições do SISMUB a chapa 1 encabeçada por Carlos Alberto Martins que tenta a reeleição, a chapa 2 encabeçada por Claudio Viana, a chapa 3 encabeçada por Lorena Nunes da Silva e a chapa 4 encabeçada por Michele Aparecida de Carvalho.