Poupatempo inicia Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2017 começou no Poupatempo. Todos os 72 postos do Estado já arrecadam roupas, calçados e cobertores, para ajudar a aquecer o inverno de quem mais necessita.

As doações podem ser feitas até 18 de agosto nas unidades do Poupatempo, durante todo o horário de funcionamento. Para consultar o posto de sua preferência, basta acessar o portalwww.poupatempo.sp.gov.br e ou o aplicativo SP Serviços.

A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) recebeu, só no ano passado, mais de 281 mil peças doadas pela Prodesp – empresa que gerencia programas como o Poupatempo e o Acessa.