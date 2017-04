Vereadores ‘pincelam’ assuntos em sessão de quatro horas

A sessão ordinária da Câmara Municipal desta semana foi marcada por algumas reclamações dos vereadores em relação aos buracos na cidade, mato e alguns locais com luzes apagadas. Entre os assuntos mais debatidos estiveram o contrato da Prefeitura com a Citeluz, que gerou multa de R$25 mil ao ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango), devido ao contrato de R$14 milhões estar todo errado.

Também voltaram ao assunto da licitação de bandas para o carnaval, elogiaram a entrega de ovos de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, montagem da estrutura para Expoagro e Festa do Peão no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) e demora para agendamentos de consultas e início de tratamento para pacientes de média e alta complexidade.

Sobre as contas do ex-prefeito Fernão Dias (PT), referente ao exercício financeiro de 2014 e que os vereadores rejeitaram em março, o STF julgou que a palavra final sempre será da Câmara. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado de São acatou a decisão e as contas estão definitivamente rejeitadas.

Participaram da Tribuna Livre: Lisandra Regina de Freitas, que apresentou o relatório do Papo Sério de Jovens; e Bruno Leme, sobre a reforma trabalhista.