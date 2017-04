Expoagro e Festa do Peão: Maiara e Maraísa abrem os eventos hoje no Posto de Monta

Começam hoje a 52ª Expoagro e 25ª Festa do Peão de Bragança no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). A dupla sertaneja Maiara e Maraísa vai abrir a temporada 2017 dos eventos, que este ano estão sendo organizados pelo Grupo HJR, que conta com mais de 15 anos de experiência na realização e prestação de serviços para eventos.

Até o dia 1º de maio, dia do encerramento, grandes nomes da música como Henrique e Juliano (28/4), Jorge e Mateus (29/4), Marília Mendonça (27/4) e Fernando e Sorocaba (21/4),entre outros, passam pelo local.

Além disso, alguns shows serão abertos para o público sem custo: as duplas Henrique e Diego e Mario e Dede (23/4), a cantora gospel Aline Barros (26/4) e a cantora Anitta (1/5).

A festa deste ano apresentará diferenciais como novas estruturas na área de alimentação, balada e arquibancadas, com o intuito de oferecer mais conforto e comodidade ao público.

Os eventos tem apoio da Prefeitura, Viva e DP Produções. Os portões abrem hoje às 18h.