Sabesp: Realizada a primeira reunião sobre minuta do contrato

Na manhã de ontem a Prefeitura, por meio da comissão definida para avaliação e discussão sobre a nova minuta de contrato com a SABESP, realizou a primeira reunião de trabalho com representantes da autarquia.

Na ocasião, estavam presentes o vice-prefeito Amauri Sodré e os secretários municipais Marcelo Alexandre (Planejamento), José Galileu de Mattos (Chefe de Gabinete), Antonio Paulo Armando (Obras e Habitação), Fábio Machado (Meio Ambiente), Tiago Lopes (Assuntos Jurídicos) e o assessor Jocimar Bueno do Prado.

A comissão foi nomeada pelo prefeito Jesus Chedid no último dia 6. Segundo a Prefeitura, “dentre as demandas do município para a possível renovação do contrato estão a previsão de revisão do contrato a cada quatro anos, solução definitiva para o lançamento de esgoto nos rios, das obras para o desassoreamento do Lago da Hípica, entre outros”.

O contrato que está vencido desde 2009, situação que vem se arrastando desde a administração do prefeito Jango, portanto oito anos.