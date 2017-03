ABBC tem contratos prorrogados até agosto e setembro

Em reunião realizada na noite de quinta-feira, 9, entre prefeito Jesus Chedid, secretários municipais e representantes da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC ficou definido que a o contrato que venceria neste mês de março foi prorrogado, sendo o contrato da Atenção Básica válido por mais quatro meses, com vencimento em 4 de agosto.

Em relação ao contrato da UPA Vila Davi e SAMU 192, terá vigência até 29 de setembro.

Durante esse período a Prefeitura deverá enviar para a Câmara Municipal projeto que altera a lei para posterior abertura de chamamento de qualificações para Organizações Sociais. A primeira alteração será em relação ao tempo de experiência da O.S que de cinco anos passará para dois e a segunda será a alteração da composição do Conselho Administrativo.

Segundo a Prefeitura, das 17 empresas interessadas no primeiro chamamento de Organizações Sociais, apenas 13 apresentaram documentos, sendo que nenhuma delas tinha tempo suficiente de experiência. A administração suspeita que isso poderia ser uma suspeita de direcionamento.

Ontem o prefeito explicou sobre a prorrogação dos contratos em coletiva de imprensa realizada em seu gabinete e ressaltou que conseguiu 11% de redução dos custos do contrato, o que equivale a R$300 mil de economia por mês com a ABBC.

Durante a coletiva também disse que irá contratar mais 20 farmacêuticos para atuar nas farmácias dos postos de saúde.

O contrato com a ABBC foi firmado em 2013 durante gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme.