“Estou decepcionado em ser vereador”, diz Cláudio Moreno

O Juiz do JECRIM (Juizado Especial Criminal) julgou improcedente a denúncia de queixa crime formulada por Adriano Cubateli, administrador do condomínio Euroville, contra a Gazeta Bragantina por ter publicado matéria denunciado um dos crimes ambientais praticados no condomínio no ano passado.

No julgado, o juiz considerou a falta de justa causa para a ação e determinou arquivamento do feito.

