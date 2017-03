Equipes encontram 59 focos do mosquito Aedes aegypti

A secretaria de Saúde e a Divisão de Vigilância Epidemiológica, com apoio da secretaria de Serviços, realizou no sábado, 4, mais uma operação “Arrastão de Limpeza contra o Aedes aegypti” que continuou atuando na Zona Norte, nos bairros Jardim São Miguel, Jardim Fraternidade e Hípica Jaguari.

O objetivo foi intensificar o número de visitas a imóveis e reduzir os criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

Foram 83 agentes comunitários e 11 agentes de controle de endemias, além de cinco agentes de apoio nas ruas, realizando visitas e orientações em 1587 residências. Criadouros do mosquito e larvas foram encontrados em 59 recipientes, principalmente nos pratos de plantas, vasos sanitários desativados e pneus inservíveis, eliminados imediatamente durante a ação dos agentes, além de 145 recipientes com água acumulada. Cerca de 600 residências se encontravam fechadas ou os agentes não foram autorizados a entrar durante o Arrastão.

A equipe da secretaria de Serviços, com 12 servidores municipais, percorreu as ruas recolhendo recipientes vazios, como garrafas, potes, latas, vasos sanitários, ou qualquer objeto que possa acumular água e servir como criadouro do mosquito. Foram 18 caminhões de materiais inservíveis recolhidos.

O próximo Arrastão acontecerá no sábado, 11, nos bairros Henedina Cortez, Condomínio Nova Cidade, Jardim São Caetano, Jardim Santa Lúcia, Jardim Morumbi e Jardim do Cedro. A ação acontecerá em toda a cidade até julho. A Prefeitura de Bragança conta com toda a população nessa luta e solicita aos moradores que coloquem esses materiais nas calçadas, em frente as suas residências, amanhã à noite, para que sejam recolhidos no sábado pela manhã.