Frase: “Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente” (Pindaro)

Paulo Alberti Filho

SEM JUSTA CAUSA

O Juiz do JECRIM (Juizado Especial Criminal) julgou improcedente a denúncia de queixa crime formulada por Adriano Cubateli, administrador do condomínio Euroville, contra a Gazeta Bragantina por ter publicado matéria denunciado um dos crimes ambientais praticados no condomínio no ano passado.

No julgado, o juiz considerou a falta de justa causa para a ação e determinou arquivamento do feito.

HÁ 41 ANOS

Um drama familiar provocado pela morosidade da Justiça, suspeita de tráfico de influência, negligência da Prefeitura, omissão da Câmara Municipal se arrasta, desde origem do problema, há 41 anos.

Trata-se de crimes ambientais ocorridos durante a construção do Posto Capivarão agravado posteriormente pela construção do prédio onde funciona hoje a Telha Norte.

As obras invadiram área de proteção ambiental, obstruíram o ribeirão, provocaram enchentes e inundações nas residências do entorno e “expulsaram” os proprietários de seus lares, além dos prejuízos materiais causados.

Um dos proprietários luta na justiça há mais de 15 anos para ter sua casa novamente habitável, mas para isso a Prefeitura ou os construtores tem que cumprir a sentença demolitória dos muros que sufocam o ribeirão e desobstruir seu curso. Incontáveis recursos da Prefeitura e do proprietário protelam a ação.

Uma vergonha.

MANDATO DE SEGURANÇA

Cansado de ouvir blá-blá-blá e as mais chocantes justificativas dos Poderes, a vítima, Dayse Lourdes Maciel, impetrou Mandado de Segurança com pedido de Liminar contra a omissão da Prefeitura, para que execute as obras necessárias para derrubar o aterramento feito ilegalmente em área de preservação ambiental, e consequentemente restabelecer o curso natural do ribeirão, o que evitara o represamento das águas e as enchentes.

REPORTAGEM

Estou trabalhando em ampla reportagem sobre as duas obras em questão (Posto Capivarão e prédio da Telha Norte) desde o início do aterramento que se deu no ano de 1976 quando, já naquela época, o construtor havia sido advertido pela Prefeitura da ilegalidade que estava cometendo. De nada adiantou e a obras prosperaram gerando prejuízos ambientais e aos moradores da vizinhança.

BRAGANTINO

A imprensa bragantina é uma fiel colaboradora e incentivadora do Clube Atlético Bragantino. Porém, os dirigentes do clube precisam considerar algumas posições que privilegiam TV e rádio em detrimento dos veículos impressos. Por exemplo, o treinador marca coletiva de imprensa às 17h45 em véspera de jogo. Esse horário inviabiliza a divulgação nos jornais porque nesse horário a maioria dos jornais está fechando a redação da edição do dia seguinte. Isso prejudica o leitor e o jornal. Sugiro que o presidente reveja esse procedimento para que a recíproca seja verdadeira.

CARNAVAL

Sem dúvida o carnaval de Bragança está voltando ao normal. É certo que nem todos apreciam a maior festa popular brasileira, mas milhares de pessoas no Brasil e no mundo, tem nessa manifestação uma das expressões maiores da cultura nacional. Neste ano, a Prefeitura retomou, apesar dos parcos recursos, a recuperação do evento. Foi um sucesso de público e de organização. Parabéns!

Único fato a lamentar foi o acidente que vitimou um servidor municipal. Fatalidade.

ENFIM, O ANO COMEÇA

Passado o carnaval, o ano de 2017 começa para valer mesmo para todos, a partir de segunda feira, 6. Quem tirou férias está voltando e a roda da vida recomeça com tudo funcionando, apesar da crise e das dificuldades que as empresas e trabalhadores enfrentam. Já são quase 20 milhões desempregados no país.

O país espera que Brasília crie juízo e olhe mais para o povo.

DRAMA DOS APOSENTADOS

Os aposentados andam apreensivos. Os que vão se aposentar também. A reforma da previdência do jeito que o governo quer fazer pode prejudicar a todos. Para evitar isso, o presidente da Força Sindical, Paulinho da Força, um dos vice- presidentes, deputado Ramalho da Construção e outros dirigentes sindicais, estão vigilantes aos passos do Governo. Se Temer pisar na bola, os sindicalistas da Força e os trabalhadores não perdoarão.

REEFLEXÃO: SALMOS- 69: 1-32

1 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até à minha alma.

2 Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé; entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva.

3 Estou cansado de clamar; a minha garganta se secou; os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.

4 Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça; aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos; então restituí o que não furtei.

5 Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice; e os meus pecados não te são encobertos.

6 Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, DEUS dos Exércitos; não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel.

7 Porque por amor de ti tenho suportado afrontas; a confusão cobriu o meu rosto.

8 Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe.

9 Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.

10 Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas.

11 Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles.

12 Aqueles que se assentam à porta falam contra mim; e fui o cântico dos bebedores de bebida forte.

13 Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável; ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.

14 Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar; seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas.

15 Não me leve a corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim.

16 Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade.

17 E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado; ouve-me depressa.

18 Aproxima-te da minha alma, e resgata-a; livra-me por causa dos meus inimigos.

19 Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão; diante de ti estão todos os meus adversários.

20 Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por consoladores, mas não os achei.

21 Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.

22 Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha.

23 Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente.

24 Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira.

25 Fique desolado o seu palácio; e não haja quem habite nas suas tendas.

26 Pois perseguem àquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste.

27 Acrescenta iniqüidade à iniqüidade deles, e não entrem na tua justiça.

28 Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos.

29 Eu, porém, sou pobre e estou triste; ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro.

30 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças.

31 Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas.

32 Os mansos verão isto, e se agradarão; o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus.