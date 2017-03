Prefeitura faz manutenções para evitar enchentes

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, tem intensificado o trabalho para deixar a cidade arrumada, limpa e bonita. Servidores municipais e equipes da empresa terceirizada Eteng estão nas ruas diariamente.

Ontem as equipes realizaram serviços relativos à drenagem no Jardim América, na av. Minas Gerais e na Av. dos Imigrantes, com a construção de caixas de PV e recuperação de sarjetas, reconstrução de caixas de águas pluviais e serviços de drenagem gerais, respectivamente.

No centro, a operação tapa-buracos recuperou a via Cel. Assis Gonçalves, pedreiros trabalharam em consertos gerais na Praça Raul Leme e na rua Cel. João Leme foi realizada a limpeza das calçadas.

No Lago do Taboão foi realizada a roçada e retirada de mato, pintura do Mini MIS (Casinha do Lago) e alguns reparos em guias, pinturas de postes e sarjetas que se estendiam até a av. Salvador Markowicz.