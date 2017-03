Dragão Imperial leva troféu de campeã do carnaval

A disputa entre as escolas de samba neste ano foi acirrada e o resultado definido quando se anunciava a terceira cabine de votação no último quesito, a Bateria. Cada quesito teve três notas, sem descarte. A apuração foi realizada das 14h às 16h no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade-CISEM.

A Dragão Imperial levou o título com 297,75 pontos, seguida pela 9 de Julho, com 297,25. Em terceiro ficou a Unidos do Lavapés, em quarto a Acadêmicos da Vila e em quinto, caindo para o acesso, a Águas Claras.

Das 30 notas que cada escola recebeu, a Dragão levou 21 vezes a nota 10. A menor nota da escola foi 9,5, da terceira cabine no quesito Evolução. O presidente da escola, Clóvis Centini Cassali, comemorou o resultado e saiu com o troféu ao encontro da torcida que aguardava do lado de fora. Segundo o presidente, a escola voltará ainda mais forte no próximo ano. “A disputa foi acirrada e isso se deve a qualidade das escolas. Todas estão de parabéns”, disse antes de descer para a quadra da Dragão, onde os integrantes da escola aguardavam em festa.

A 9 de Julho teve 19 vezes a nota 10 e ficou com o vice-campeonato. O presidente da 9 de Julho, Cesinha, disse que estava confiante e que agora é hora de repensar melhor sobre o desfile e ver onde errou.

O Lavapés seguiu com chances de vencer e sempre colado nas duas primeiras escolas.

Já a Acadêmicos da Vila perdeu três pontos antes mesmo do início da apuração, por ter estourado tempo limite de 1h para desfilar na passarela.

Com o título, a azul e rosa acumula seis vitórias. Em 2016, ano em que somente a Dragão e a 9 Julho desfilaram, devido a falta de apoio da Prefeitura, ambas foram declaradas campeãs.