Frase: “Custei a compreender que a fantasia É um troço que o cara tira no carnaval E usa nos outros dias por toda a vida” (Aldir Blanc e João Bosco)

Paulo Alberti Filho

SHOPPING

Embora pareça ser um avanço comercial, a implantação do Bragança Garden Shopping, inaugurado no final do ano passado, não teria trazido muita vantagem à população bragantina e da região. Parece mais uma feira livre onde o povo vai passear, “comer pastel e tomar chopp”. Os preços praticados nas lojas não são tão atraentes e as promoções culturais (exceto o Cinemark que cobra entre R$10 e R$20) são caras. Por exemplo, a Mostra Da Vinci- A exibição- o acesso é caro para um evento cultural que se pretende popular. Um adulto e uma criança não entram se não gastarem pelo menos R$45,00.

O efeito colateral da construção do Shopping teve mais sucesso na valorização do loteamento que fica do outro lado da pista, do que benefícios para a população.

BUSCANDO RECURSOS

O prefeito Jesus, administrador e político de competência inquestionável, foi hábil na escolha de seu secretariado. Convenceu técnicos experimentados em cada setor para assumir a maioria das secretarias, principalmente as que tem efeitos diretos e imediatos sobre s necessidades da população, como a Saúde, Educação, Obras, Mobilidade, Segurança, Finanças, Jurídico e Planejamento. O governo Jesus/Amauri está completando dois meses e já se nota importantes mudanças. Pelo andar da carruagem, Bragança, no máximo em dois anos, será outra cidade.

MEIO AMBIENTE

A secretaria do Meio Ambiente, que reputo essencial para ordenamento, uso do solo e futuro da cidade, pode ser o calcanhar de Aquiles de uma estrutura político-administrativa de recuperação, preservação do meio ambiente e de reconstrução da cidade.

Governos anteriores não levaram a sério essa Pasta. As intervenções do Ministério Público em ações de investidores inescrupulosos e da própria Prefeitura, que avançaram com a conivência ou cumplicidade de agentes públicos, atestam que ninguém deu a mínima para a lei de proteção ambiental. Nesse contexto cabe uma ressalva, ao prof. Joaquim Gilberto de Oliveira, quando foi secretário do Meio Ambiente do governo Jango, que agiu em todas as situações que lhe cabia, de forma extremamente cuidadosa e legal. Mesmo assim outros setores atropelavam a lei e os absurdos foram cometidos e depois contornados por manobras jurídicas, etc.

EIV/ RIV

No ano passado suspeitava-se que havia em Bragança um comércio de fornecimento de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), exigidos para aprovação de qualquer empreendimento. Suspeitava-se que alguns continham informações suspeitas ao ponto do Ministério Público intervir, interditar obras e exigir que os procedimentos fossem refeitos. Isso significa dizer que a Prefeitura foi cúmplice na aceitação de EIV/RIV suspeitos para aprovar empreendimentos. Como já disse aqui, se for fazer uma operação lava jato nesse setor, não sobrará pedra sobre pedra.

POLÍTICA

Nesta semana o Ministério Público, representado pelo ilustre promotor, Dr. Cristiano Pereira Moraes Garcia, deu parecer favorável a defesa do prefeito Jesus Chedid (DEM) em processo movido pelo então candidato Gustavo Sartori (PSB) por entender que houve abuso de poder econômico na campanha do DEM.

Na mesma ação, a Gazeta Bragantina e o jornalista Paulo Alberti Filho também foram acusados pelo mesmo motivo por ter vendido hum mil exemplares de uma edição ao comitê eleitoral do DEM que foram distribuídos gratuitamente.

A defesa de Jesus Chedid/Amauri foi brilhantemente exercida pelo escritório do Dr. Vitta Porto; e da GB e do jornalista Paulo Alberti, pelo não menos brilhante escritório do Dr. Alexandre Fidalgo.

ORATÓRIO

As sessões da Câmara estão parecendo oratório de confessionário do santuário da Nossa Senhora da Penha, onde fiéis e promitentes vão anualmente pagar promessas e agradecer as graças e desgraças (sim, agradecer desgraça também, porque há males que vem para o bem).

Pelo menos esse tem sido o ritual semanal praticado pela vereadora Fabiana Alessandri (PSD) que vai à Tribuna munida de um cabedal de agradecimento. Pelo tanto de agradecimento dá impressão que a diva do PSD/ PT é onipresente.

NA MIÚDA

Pelo que tenho acompanhado via TV Câmara, os vereadores parecem que fizeram lavagem cerebral e não falam da desgraça que o PT deixou a zona rural, as vias urbanas, a Saúde, Educação, as finanças etc. O pior que um dos principais atores dessa desgraça está ali, entre os 19 vereadores, sentadinho, na miúda. Ninguém pede explicação ao ex-secretário de Serviços sobre suas ações que destruíram a cidade e os cofres públicos. E aí gente, vamos pelo menos justificar os R$12 mil por mês que nós (povo) pagamos aos 19 vereadores?

PMAT E A TUBA

Comecei estudar o contrato do Programa de Modernização da Administração Tributaria e da Execução dos Setores Sociais Básicos, celebrado entre a Prefeitura de Bragança e o BNDS, com administração da Caixa Econômica Federal, na gestão Fernão Dias da Silva Leme (FDS) envolvendo milhões de reais. Estou com pressentimento que deve ter muito gato nessa tuba. Vou me aprofundar.

EDUCAÇÃO

O secretário da Educação, Adilson Condesso, tem tido uma atividade intensa para poder conhecer a estrutura física e funcional da rede municipal de ensino. Nesta quarta feira, 22, o secretário fez uma peregrinação por várias escolas interagindo com alunos e professores. Uma ação que há muitos anos não se via na secretaria da Educação do município. Percebe-se que Condesso não é secretário de ficar sentado em gabinete. Bom para todos.

REFLEXÃO: Salmos 5: 1-12

1 DÁ ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação.

2 Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.

3 Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei.

4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniqüidade, nem contigo habitará o mal.

5 Os loucos não pararão à tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade.

6 Destruirás aqueles que falam a mentira; o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.

7 Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.

8 Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o teu caminho.

9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

10 Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti.

11 Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.

12 Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo.