Horário de Verão termina meia-noite

Termina na madrugada de hoje para amanhã o horário brasileiro de verão. Os relógios deverão ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Em vigor desde outubro, a medida tem como objetivo aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica.

Nas regiões de Bragança e sul de Minas Gerais, nos 15 municípios atendidos pela Energisa, o resultado obtido foi uma redução na demanda de aproximadamente 5% e uma redução no consumo de cerca de 0,27%. Esses resultados significam uma economia de 1.070MWh (megawatts-hora), equivalente ao consumo de 6,6 mil residências durante um mês ou proporcional ao consumo de uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, durante o mesmo período.

Segundo Stevon Schettino, gerente de Operação do Sistema da Energisa, o resultado está dentro dos objetivos esperados com a medida, reduzir não só o consumo, mas principalmente a demanda. “Com o horário de verão reduz-se o esforço do sistema, ou seja, as pessoas mudam seus hábitos, há um alívio no uso das redes de transmissão de energia no horário de pico. Por exemplo, no início da noite, o consumo de energia residencial é diluído e normalmente não coincide com o horário em que as luzes da iluminação pública são acesas, isso torna o sistema de distribuição muito mais seguro”, destaca.