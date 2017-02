Blocos de rua abrem programação do Carnaval Família 2017

Um decreto publicado ontem na Imprensa Oficial da Prefeitura informa sobre a programação do Carnaval Família 2017. A programação começa amanhã e se estende até o dia 1 de março.

Amanhã tem desfiles de blocos, das 13h às 19h, com início do trajeto na Praça Raul Leme, seguindo pela Rua Coronel Leme, mantendo na Rua José Domingues e finalizando o percurso na Rua Tupi, no Taboão. Ficam os locais de realização dos eventos carnavalescos, bem como suas imediações, sujeitos a alterações e interdições, a critério e sob a responsabilidade conjunta da secretaria de Mobilidade Urbana e secretaria de Segurança e Defesa Civil. Leia matéria na integra clique aqui.