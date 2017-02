Impostos municipais: Locais para pagamentos devem ser estendidos

O município abriu licitação, modelo Chamamento Público, para credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços bancários destinados à arrecadação, recolhimento e tratamento de documentos relativos à cobrança de tributos e demais receitas municipais. A licitação deve ocorrer dia 2 de março, às 14h.

IPTU- A Prefeitura informa que o prazo para o pagamento da parcela única, à vista e com desconto, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi prorrogado de 20 de fevereiro para 20 de março, considerando que a administração anterior editou e publicou o Decreto Municipal nº 2.375/2016 no qual fixou os prazos para pagamento do IPTU e das Taxas de Serviços Urbanos para o exercício de 2017, porém não realizou o chamamento público para credenciamento das Instituições Financeiras. O prazo também foi alterado devido o fechamento do contrato diretamente com a Caixa Econômica Federal, restringindo os pagamentos em agências da CEF, correspondentes bancários da mesma, lotéricas e a Tesouraria Municipal. Foi observado o transtorno causado aos contribuintes com essa medida pelas inúmeras reclamações via canais de atendimento da Prefeitura.