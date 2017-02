Shopping oferece programação especial de pré-carnaval

Neste final de semana o Bragança Garden Shopping oferecerá aos seus visitantes diversas atrações em clima de carnaval. Oficinas de máscaras para as crianças, distribuição de brindes, prêmios, fanfarra e apresentação especial da Corte Carnavalesca de Bragança estão inclusas na programação.

A Oficina Garden de Máscaras vai iniciar as atividades a partir das 14h de hoje e amnhã. “As crianças poderão dar asas à imaginação e personalizar suas máscaras com todo brilho das lantejoulas, purpurina, glitter e outros. É importante ressaltar que os pais devem acompanhar os pequenos foliões durante a produção das máscaras. Também às 14h, vamos distribuir cerca de 200 balões premiados na estrada principal do shopping, contendo vale descontos, cortesias, pelúcias da mascote Luma e muito mais”, destaca a Coordenadora de Marketing do Shopping, Camilla Ribeiro.

Depois a Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista se apresenta próximo a Praça de Alimentação, às 15h de hoje. Formada por 70 jovens, sob a regência do maestro Felipe Ibraim, vão entoar em seus sopros e percussões, as tradicionais marchinhas de carnaval.

OS eventos encerram na tarde de segunda-feira, 20, com a participação da Corte do Carnaval Família/2017 de Bragança. O destaque fica por conta do Rei Momo, Diogo André de Moura (Escola de Samba Acadêmicos da Vila), Rainha, Nathália Vanessa Silva de Souza ( Escola de Samba Acadêmicos da Vila), 1ª Princesa, Vanessa Dias da Silva (Escola de Samba Unidos das Águas Claras), 2ª Princesa, Roseclei Noteno Figueiredo ( Escola de Samba Nove de Julho) e Sambista de Ouro, Claudiney Junior Farias Moraes (Escola de Samba Dragão Imperial).