Prefeito se reúne com secretário estadual de Logística e Transportes

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice-prefeito Amauri Sodré da Silva e do secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, estiveram na quarta-feira,15, em reunião agendada pelo deputado Edmir Chedid na Secretaria Estadual de Logística e Transportes e foram recebidos pelo Secretário Alberto José Macedo Filho.

Na oportunidade estiveram presentes o deputado estadual Edmir Chedid e representantes das cidades de Nazaré Paulista, Morungaba, Piedade, Socorro, Pedreira, Amparo e Bom Jesus dos Perdões.

Vários pleitos foram encaminhados pelo prefeito Jesus ao secretário, como recuperação do leito carroçável da estrada vicinal “Benedito Olegário Chiovatto – 3 km, que liga os municípios de Bragança à Morungaba, pavimentação asfáltica da estrada Aurélio Frias Fernandes, massa asfáltica para utilizar nas ruas e avenidas da cidade entre outros.

Segundo o secretário, as reivindicações serão avaliadas e priorizadas. “Diante da programação do governador Geraldo Alckmin daremos toda a atenção necessária a esses pleitos. Os municípios são parceiros do governo do Estado, e o Estado tem que estar presente nas ações do Município. Estamos ouvindo e planejando para priorizar essas ações e fazer o melhor aproveitamento dos recursos públicos”, concluiu Alberto.

O prefeito considerou a reunião importante não somente para Bragança, mas para toda a região bragantina e Circuito das Águas.

“Tratamos do início das obras da Bragança/Socorro (Rodovia Capitão Barduino), nesse trabalho que tem o apoio do deputado Edmir Chedid envolvendo os prefeitos de Socorro e Bragança e nos próximos dias teremos nova reunião para dar sequência. Também falamos sobre a perimetral que terá 6,800 km que poderá ser iniciada com parceria entre DER e Prefeituras. Em relação as vicinais o deputado Edmir está trabalhando para incluir as estradas no plano Melhor Caminho do Governo Estadual com a impermeabilização do solo e outros pleitos. E essa união dos prefeitos da região está sendo de muito valia em busca de recursos para a nossa cidade e região e pleiteamos massa asfáltica para enfrentarmos os problemas dos solos de Bragança”, completou Jesus Chedid.