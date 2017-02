Spani Atacadista instalará segunda loja em Bragança

O prefeito Jesus Chedid e o vice Amaurí Sodré receberam no gabinete da Prefeitura na quarta-feira, 15, Cléber Gomes, diretor-presidente do Spani Atacadista, e Tiago Elói, gerente de obras.O motivo da reunião foi a confirmação da implantando da segunda loja Spani Atacadista na cidade , o que oferecerá mais de 300 empregos diretos. A loja será construída na av. Dom Pedro I, ao lado do condomínio Colinas de São Francisco.

Conforme Cléber Gomes, as tratativas estão confirmadas e as obras serão executadas num prazo máximo de quatro meses. “Utilizaremos 90% de mão de obras da cidade e fortaleceremos o comércio da região.” Disse Gomes

Em relação a reunião com o Executivo, Cléber ressaltou que foi incentivadora, sendo que a atual administração está dando todo respaldo aos empresários para que possam investir no Município.

“Fiquei satisfeito com a atenção do prefeito Jesus e sua equipe, e temos certeza que seremos mais uma grande opção regional no ramo de Atacado e Varejo, além de proporcionar mais empregos”, concluiu o diretor.