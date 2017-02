USF abre inscrições para Pós-Graduação

A Universidade São Francisco (USF) está com inscrições abertas, até o dia 8 de março, para cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de administração, engenharia, gastronomia, saúde e psicologia.

Dos 21 cursos ofertados, 12 são novos. Os novos cursos visam preencher lacunas em áreas proeminentes ou contemplam tendências profissionais. Exemplo disso, são os cursos de Gastronomia Contemporânea, Enfermagem Médico-cirúrgica, Arquitetura Para os Espaços Físicos da Rede de Saúde e Manufatura Avançada e Produção Inteligente, entre outros. Cada curso tem duração média de um ano e meio, de acordo com a área escolhida. A periodicidade pode variar entre semanal, quinzenal ou mensal, dependendo do curso; com aulas, principalmente, aos sábados e domingo.

Para o coordenador do Núcleo de Pós-Graduação Lato Sensu (NPL), professor Hugo Musetti, o foco nas demandas do mercado e o conhecimento voltado para a prática são fatores determinantes na escolha de cursos de especialização que atendam ao cenário profissional atual.

“A falta de tempo é um entrave na busca por especialização, dessa forma os cursos foram estruturados em dias e horários para atender profissionais das respectivas áreas de atuação”, observa Musetti. “O corpo docente é outro diferencial. Os professores unem ampla experiência acadêmica e profissional, sendo mestres e doutores, ocupando cargos em instituições conceituadas ou com atuação empreendedora”, ressalta o coordenador.

CURSOS- Arquitetura para os Espaços Físicos da Rede de Saúde; Avaliação Psicológica; Direito Processual Civil; Enfermagem Médico-Cirúrgica; Engenharia de Segurança do Trabalho; Engenharia Mecânica: Cálculo Estrutural; Farmacologia Clínica; Fisioterapia Desportiva; Fisioterapia Hospitalar; Gastronomia Contemporânea; Gestão Sustentável do Meio Ambiente; Intervenções Urbanas: Metodologias de Análise Projetual; Manufatura Avançada e Produção Inteligente; MBA em Gestão de Projetos; MBA em Gestão Estratégica de Negócios; MBA em Gestão Estratégica de Pessoas; Neuropsicologia; Pesquisa Clínica; Psicologia do Trânsito; Psicopedagogia – Clínica e Institucional e Sistemas Elétricos de Potência.