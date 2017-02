Blocos dão início amanhã ao carnaval em Bragança

Um decreto publicado ontem na Imprensa Oficial da Prefeitura informa sobre a programação do Carnaval Família 2017. A programação começa amanhã e se estende até o dia 1 de março.

PROGRAMAÇÃO- Amanhã tem desfiles de blocos, das 13h às 19h, com início do trajeto na Praça Raul Leme, seguindo pela Rua Coronel Leme, mantendo na Rua José Domingues e finalizando o percurso na Rua Tupi – Bairro do Taboão; CARNAPRAÇA, nos dias 25, 26, 27 e 28, das 14h às 19h nas Praças Raul Leme e José Bonifácio; BAILE DA MELHOR IDADE, no dia 25, das 20h às 00h, no Centro Cultural Geraldo Pereira; DESFILES CARNAVALESCOS, nos dias 25, 26, 27 e 28, na Avenida dos Imigrantes – “Passarela Chico Zamper”; das 20h às 2h; APURAÇÃO DO CARNAVAL– dia 1 de março às 14h horas no CISEM – Complexo Integrado de Segurança e Mobilidade de Bragança.

Os eventos terão acesso gratuito, mas a Prefeitura pede a doação de 1 kg de alimento não perecível para as noites de desfiles, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

O Executivo ressalta ainda que interessados em comercializar produtos durante a realização do Carnapraça deverão passar pelo cadastro da Divisão de Receita e seus procedimentos. Estão proibidos o comércio, o porte e a utilização de quaisquer bebidas e similares, em embalagem de vidro, assim como a permanência de veículos com sonorização, nos locais de realização dos eventos carnavalescos.

TRÂNSITO- Ficam os locais de realização dos eventos carnavalescos, bem como suas imediações, sujeitos a alterações e interdições, a critério e sob a responsabilidade conjunta da secretaria de Mobilidade Urbana e secretaria de Segurança e Defesa Civil.