Prefeitura alerta sobre a ‘fraude do boleto’

A administração municipal foi comunicada nesta semana que está circulando um golpe de envio de boletos em nome da Prefeitura de Bragança através de serviços de endereços eletrônicos (e-mails).

Uma munícipe informou à secretaria de Finanças que recebeu dois e-mails, com remetentes distintos, comunicando-a de um DARF em aberto, enviando um boleto de cobrança anexo para que a mesma efetuasse o pagamento.

A Prefeitura esclarece à população que se trata de tentativa de fraude, pois não realiza a emissão de boletos de cobrança por e-mail sem que haja a solicitação expressa e prévia do munícipe requerente.

Salienta-se, ainda, que a Prefeitura dispõe do serviço de emissão de segundas vias dos boletos de cobrança de impostos e taxas municipais através do seu portal na internet www.braganca.sp.gov.br.

A secretaria de Assuntos Jurídicos está tomando as providências legais cabíveis, inclusive com o registro de um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil, além de notificar os agentes financeiros das instituições bancárias sobre as cobranças indevidas.

Demais denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone 4034-0857.