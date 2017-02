22ª Caminhada para Pedra Bela será realizada dia 11 de março

Está prevista para o dia 11 de março a 22ª Caminhada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no alto da pedra, em Pedra Bela.

A concentração será na av. São Lourenço, 621, às 21h30, em frente a Panificadora Alterosa, onde haverá benção do padre José Roberto Cavassa, da Paróquia da Vila Maria. A romaria sairá sem atraso.

Na manhã de domingo, 12, a missa será às 7h, na Capela da Pedra, celebrada pelo Pároco de Pedra Bela, Sebastião Aparício de Rezende. Organizadores pedem um quilo de alimento não perecível.

A empresa Brinquinho Turismo colocará quatro ônibus para volta, com valor da passagem a R$10. Para compra de camisetas da romaria entrar em contato pelo telefone 4033-1914 ou 4033-0446.