Pauta da Câmara tem contas de 2014 de FDS

Os vereadores da Câmara Municipal votam na sessão de terça-feira, 21, o Projeto de Decreto Legislativo 3/2016, que dispõe sobre a aprovação das contas do ex-prefeito municipal Fernão Dias (PT) relativas ao exercício financeiro de 2014.

De autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano da legislatura anterior, o decreto aprova as contas do Executivo, com base no parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Com apenas esta matéria para discussão na ordem do dia, a sessão tem também dois inscritos para a Tribuna Livre. O primeiro será o bispo da Diocese de Bragança, Dom Sérgio Aparecido Colombo, que irá falar sobre a Campanha da Fraternidade 2017.

O segundo inscrito é o Subtenente Rodrigo Machado Cândido, que apresentará os trabalhos desempenhados pelo Tiro de Guerra de Bragança.

A sessão tem início às 16h, no plenário da Câmara, e pode ser acompanhada através da internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, e pela TV Alesp, da operadora NET.