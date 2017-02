Prefeitura investiga causa de enorme buraco em calçada

Um enorme buraco surgiu na calçada entre a loja da Honda e Guaxupé, na avenida José Gomes da Rocha Leal, e vem causando transtornos e perigo aos pedestres.

O local, depois que sofreu intervenção durante o governo passado, é atingido por constantes enchentes o que pode ter permitido infiltração e provocado a erosão do solo.

O secretário de Serviços da Prefeitura, Aniz Abib Junior, isolou o trecho atingido para recuperar e investiga as causas do incidente.

A foto enviada pelo leitor Fagner Alves documenta o fato.