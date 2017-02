Secretaria de Serviços atua no Taboão e zona rural

Apesar das máquinas e equipamentos encontrados sucateados na Garagem Municipal, a secretária de Serviços tem buscado minimizar os problemas da cidade, como má conservação das estradas rurais, matos, bueiros entupidos, sujeira, fiação de postes danificados. Nesta semana, a equipe da secretaria realiza no Lago do Taboão e Praça 9 de julho, serviços de limpeza, corte de grama e reformas das guias e sarjetas.

Segundo a Prefeitura, na variante do Taboão estão sendo implantandos tachões, conhecidos como “olho de gato”, que darão mais visibilidade e segurança noturna aos motoristas.

No estacionamento da Fundação Casa está sendo aplicado raspilha para melhorar o piso externo do local; no Green Park estão sendo colocados cascalhos nas ruas sem pavimentação asfáltico; no bairro do Lavapés, na praça da Bíblia, a Divisão de Eletricidade do Município está fazendo revisão na parte elétrica dos postes. Outros bairros como Vila Bianchi e Jardim Iguatemy estão sendo realizados limpezas de bueiros, poda de árvores corte de gramas e matos. No bairro da Boa Vista, bairro do Agudo , bairro da Usina zona rural, está sendo feito limpeza de estrada.