Clima esquenta na segunda sessão do ano

A segunda sessão do ano da Câmara Municipal durou cerca de quatro horas e teve dois momentos agitados.

Antes das discussões entre vereadores, fez uso da Tribuna Livre o diretor do Sindicato dos Bancários de Bragança, Rodrigo Leite, que disse sobre o fechamento da Agencia do Banco do Brasil da rua Dr. Freitas e também da Agência do Itaú da rua Cel. João Leme, na segunda quinzena de março.

Segundo ele, além do transtorno causado aos clientes, serão muitas as demissões. O Sindicato também diz que busca atendimento de qualidade e que a ‘Lei das Filas’ seja cumprida. “Temos conhecimento da lei. Mas temos dificuldade, ainda mais agora com fechamento de agências. Isso vai refletir na piora do atendimento bancário”.

DISCUSSÕES- O primeiro momento acalorado na sessão envolveu os vereadores Quique Brown (PV) e Claudio Moreno (DEM). Quique disse do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR que não teve alteração aprovada no ano passado pela Câmara e teve o decreto de nomeação dos membros revogado pelo prefeito Jesus Chedid. Quique pediu audiência pública para discutir essa revogação dos decretos de três conselhos municipais, mas a maioria dos vereadores rejeitou o requerimento porque considera não ser urgente. Claudio disse que Quique tinha ‘amiguinhos’ nos conselhos e entregava a chave de prédios públicos a eles.

DEM- O segundo momento de discussão envolveu também o vereador Claudio Moreno, que questionou o ofício encaminhado pelo prefeito Jesus indicando Gabriel Gonçalves como líder da bancada do partido. Claudio disse que Gabriel chegou agora no partido e já quer “sentar na janelinha”. Claudio discordou da indicação e disse que vai recorrer ao Regimento Interno da Câmara e ao estatuto do DEM porque está desde 2007 filiado e quer ter o direito de ser líder.

DEMAIS ASSUNTOS- Entre outros assuntos abordados pelos edis, ressaltaram sobre o acúmulo de pedidos de alvarás de funcionamento encontrados pela atual administração; excesso de entulho jogado pela população nas ruas; excesso de caminhões que circulam em Bragança diariamente (cerca de 1.500); e que a greve dos motoristas de ônibus na manhã de segunda-feira, 13, por mais que tenha durado meio período, é ilegal, pois se trata de serviço essencial.

Eles também pediram providência em relação ao estacionamento do Poupatempo, insuficiente para os usuários, que acabam sendo multados por estacionarem na pista.