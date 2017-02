Prefeitura abrirá concurso para 20 médicos especialistas

Após a coletiva de imprensa para falar sobre os primeiros 45 dias de governo, o prefeito Jesus Chedid anunciou na segunda-feira, 13, a abertura de 20 vagas para médicos especialistas integrarem a saúde municipal. O contrato para a realização do concurso público foi assinado com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, que já foi responsável por outros concursos no município.

O IBAM deverá elaborar o edital de abertura do certame, que deve ser publicado em breve, que prevê vagas para os cargos de Médico Júnior nas seguintes especialidades: Alergologista Adulto, Dermatologista, Endocrinologista Adulto e Pediátrico, Geriatra, Hebiatra, Infectologista, Neurologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Pneumologista, Proctologista, Urologista, Vascular, Médico do Trabalho, Psiquiatra e Psiquiatra infantil.