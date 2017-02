Assessorias do prefeito explicam sobre recurso no Tribunal de Justiça

A assessoria particular do prefeito Jesus Chedid se manifestou referente a sessão de julgamento realizada ontem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a um recurso envolvendo o prefeito.

Segundo a assessoria, a referida decisão não é definitiva e é totalmente passível de recurso, tendo a equipe jurídica de Jesus já estar trabalhando para entrar com as medidas processuais cabíveis. Também ressalta que a decisão não afasta o prefeito do cargo.

“Por fim, embora respeitemos a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não concordamos com a decisão sobredita, e, por tal razão, juntamente com a equipe jurídica, buscaremos a devida justiça através das medidas cabíveis junto as instâncias superiores”, disse a assessoria do prefeito.

Ainda ontem, no final da tarde, a assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou a seguinte nota, que segue na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação ao julgamento proferido nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual nega provimento ao recurso do Prefeito Municipal, Dr. Jesus Chedid, a Prefeitura de Bragança Paulista informa que:

A referida decisão não é definitiva e é totalmente passível de recurso, sendo que sua equipe jurídica está trabalhando para entrar com as medidas processuais cabíveis.

Esclarecemos à população bragantina que o Prefeito Jesus Chedid continua em pleno exercício como Chefe do Poder Executivo de Bragança Paulista.

a) Assessoria de Imprensa da

Prefeitura de Bragança Paulista