Expoagro e Festa do Peão: Licitação para eventos começa do zero

A licitação 01/2017 para contratação de empresa que realizará a 52ª Expoagro e Festa do Peão em Bragança, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) está prevista para dia 15 de março, às 14h30. Os eventos estão programados para acontecer de 20 de abril a 1º de maio. Em 2016 o ex-prefeito Fernão Dias (PT) realizou a licitação com validade por dois anos. Portanto, a empresa Sâmor Produções seria também a responsável pelos eventos em 2017. O Tribunal de Contas apontou irregularidades na licitação e o prefeito Jesus Chedid (DEM) revogou o certame. Empresas interessadas podem retirar o edital no Balcão da Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, em dias úteis das 9h às 16h.