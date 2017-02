Estruturas do carnaval avançam na passarela

As estruturas para os desfiles das escolas de samba na Passarela Chico Zamper começaram a serem montadas.

“Os foliões podem ficar sossegados que terão uma arquibancada reforçada. Somos uma empresa que há mais de 20 anos montamos estruturas metálicas em eventos de natureza variadas e renomada no país”, explicou o responsável Elionor Baiano.

A estrutura das arquibancadas terá 200 metros de comprimento e contará com camarotes na parte superior.

A secretaria de Serviços também tem funcionários no local, para limpeza, pintura das guias, sarjetas, postes e arquibancada de cimento.

As montagens dos holofotes e reparos nas partes elétricas do local também estão sendo realizadas pela Prefeitura.