Prefeitura divulga 69 serviços oferecidos no ‘Agiliza’

A Prefeitura divulgou ontem a relação de todos os atendimentos realizados na Central Agiliza. Entre 200 e 250 pessoas são atendidas diariamente no local, que concentra serviços ligados às secretarias municipais, onde a população pode atualizar cadastros, solicitar documentos e certidões e solucionar suas demandas junto à municipalidade, além de servir como uma espécie de triagem dos atendimentos realizados na Prefeitura e de um canal de orientação à população.

Atuam também no Agiliza, como uma extensão dos serviços oferecidos, o atendimento específico de Débitos Executados/Bloqueados, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e o serviço de Defesa do consumidor – Procon de Bragança. Para ambos, são emitidas senhas de atendimento na recepção da Central, o que facilita e organiza as filas de atendimento. Abaixo segue a relação de serviços referentes a cada pasta:

FINANÇAS

IPTU- Atualização Cadastral, Solicitação de inclusão de possuidor no cadastro, Desmembramento / Unificação de Carnê, Isenção de IPTU para aposentados, pensionistas e deficientes físicos, Impugnação de Imposto, Revisão de lançamentos, Cadastramento de Imóveis, Verificação Fiscal, Recursos, Abertura de Processos Administrativos diversos, a pedido do contribuinte, relacionados ao Setor Imobiliário, Certidão de Cadastramento, Certidão de Inexistência (empresa e pessoa física), Certidão de Valor Venal, Certidão de Existência, Certidão de Confrontantes, Certidão de Alteração de Nome de Rua, Certidão de Alteração de Testada, Certidão de Desmembramento / Unificação, Certidão de Demolição, Certidão Negativa de Débito / Positiva com Efeito Negativo, Certidão de Nome e Endereço de Proprietário, Certidões específicas, requeridas pelo contribuinte, e emitidas após análise da FTI e 2ª via de carnê de IPTU.

ISS- Abertura, Encerramento e Alterações de Inscrição de Empresas e Autônomos, Renovação de Alvará, Retirada de Alvará, Prorrogação de Prazos, Recursos, Abertura de Processos Administrativos diversos, a pedido do contribuinte, relacionados ao Setor Mobiliário, Licença para Eventos, Permissão de Uso de Espaços Públicos, Permissão de Uso para Eventos previstos no calendário (como o Carnaval, Finados, Dia das Mães e dos Pais, Expoagro), Solicitação de Espaço na Feira, Parcelamento de ISS – Construção Civil, Emissão de guias de ISS – Eventual, Consulta sobre o andamento de processos, Certidão Negativa / Positiva com Efeito Negativo, Certidão de Tempo de Serviço e 2a via de taxas (como a Taxa de Funcionamento.

PLANEJAMENTO

Certidão de Desmembramento / Unificação com Aprovação de Revalidação, Certidão de Localização,Certidão de Uso de Solo, Projeto de Parcelamento Simples Desmembramento Desdobro e Unificação.

OBRAS

Alvará de Instalação de Painel Publicitário ou Outdoor,Ampliação Simples – até 30 m², Aprovação de projeto para regularização “Comum”, Aprovação Projeto para Regularização pela LC 551/2007, Aprovação de planta simples, Assunção de Responsabilidade Técnica, Autorização para anúncio publicitário em muro particular, Autorização para movimentação de terra, Baixa de Responsabilidade técnica, Certidão de Ampliação, Certidão de Aprovação de Planta, Certidão de Conclusão de Obra,Certidão de confirmação de número, Certidão de instituição de condomínio, Certidão de não conclusão de obra, Certidão de não existência de documentos, Certidão de número de banheiros, Demolição, Habite-se, Rebaixamento de guia, Reforma Simples, Solicitação de numeração oficial e Solicitação de numeração oficial complementar.

HABITAÇÃO (CDHU)

Recebimento documentos para Regularização, Quitação e Seguro.

CULTURA

Lei de Incentivo à Cultura.

ASSUNTOS JURÍDICOS

Consulta de débitos, Emissão de guias à vista de débitos executados, Parcelamentos de débitos executados.