Contas inativas do FGTS: Calendário para saque será divulgado hoje

Será divulgado hoje o calendário para o saque das contas inativas do FGTS (dinheiro que ficou bloqueado quando o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa). O dinheiro estará liberado já em março e a transferência será automática para quem tem conta na Caixa. Pequenos valores poderão ser sacados.

Como envolve um volume muito grande de recursos, o plano é liberar em lotes, de acordo com a data de aniversário do trabalhador. São mais de R$ 43 bilhões parados nessas contas e o governo calcula que desse total, R$ 34 bilhões serão sacados por trabalhadores.

Quando a pessoa pede demissão ou é demitida por justa causa, o saldo do FGTS, pela regra atual, só pode ser sacado se o trabalhador ficar três anos sem conseguir emprego com carteira assinada. Com a economia estagnada, o governo flexibilizou essa regra. Quem foi demitido por justa causa ou pediu demissão até 31 de dezembro de 2015, vai poder sacar o saldo.

Os saques vão acontecer até julho. Mais da metade dos trabalhadores têm, no máximo, R$ 500 para sacar. Outros 24% têm saldo entre R$ 500 e R$ 1.500. Esses dois grupos representam praticamente 80% do total de pessoas que vão poder usar o FGTS como bem entenderem. Os demais têm mais de R$ 1.500 para receber.