Havan abre 200 vagas de emprego em Bragança

O Posto de Atendimento ao Trabalhador- PAT divulgou que 200 vagas de emprego estão disponíveis para a Havan (Loja de Departamentos), que inaugurará uma mega-loja no Bragança Garden Shopping.

Há vagas para: Auxiliar de vendas, Vendedor, Fiscal de Loja, Promotor Comercial e de Vendas, Operador Comercial e de Caixa, Zelador, Conferente de Estoque, Auxiliar de visual merchandising, Liderança.

Os candidatos interessados deverão comparecer à agência do PAT, na rua Coronel Teófilo Leme, nº 1.240, 2º andar do Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

É obrigatório apresentar CPF, RG, Cartão Cidadão e Carteira de Trabalho e é necessário retirar a carta de encaminhamento no PAT. O nível de escolaridade varia conforme o cargo e a empresa contratante.

Os currículos também poderão ser entregues na Administração do Shopping, em horário comercial. Os pré-requisitos são conhecimento e vivência na área e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

O PAT informa que durante toda a semana há alteração no quadro de vagas, pois essas podem ser preenchidas a qualquer momento e outras disponibilizadas.

Não serão fornecidas informações de vagas por telefone.