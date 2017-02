Vereadores votam hoje primeiro projeto do ano

A Câmara Municipal vota hoje, em regime de urgência, o Projeto de Lei 04/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2017.

De autoria do prefeito Jesus Chedid, o projeto adequa a LOA vigente, garantindo assim a operação das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e de Segurança e Defesa Civil.

A segunda sessão ordinária do ano contará também com a participação de Rodrigo Franco Leite, Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e região, na Tribuna Livre. O bancário irá falar sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil na rua Dr. Freitas, e da agência do Banco Itaú na rua Cel. João Leme.

AUDIÊNCIA- O vereador José Gabriel presidiu na manhã de ontem a 1ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal em 2017. Em pauta, o projeto de lei 4/2017.

Segundo a representante da secretaria de Finanças, Walkiria Soares André, após a aprovação da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana fez-se necessária a realocação da verba para a manutenção das duas secretarias.“O orçamento da antiga Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil foi desdobrado em dois para atender a secretaria de Mobilidade Urbana, sendo repassada a parte referente ao trânsito para eles”, explicou Walkiria.

De acordo com o projeto, a secretaria de Mobilidade Urbana terá as despesas fixadas em até R$ 8.891.069,00, enquanto a secretaria de Segurança e Defesa Civil fica com as despesas fixadas em R$ 13.359.112,00.

Caso seja necessário, o Executivo pode realizar suplementações de crédito para garantir o andamento das secretarias.

Sem polêmicas, os vereadores manifestaram conformidade com o remanejamento das verbas. Participaram da audiência a presidente da Câmara, Beth Chedid, e os vereadores BasilioZecchini Filho, Ditinho Bueno do Asilo, Dr. Claudio, Natanael Ananias e Rita Leme.