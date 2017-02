Eleição do Sintracon: Chapa 1 é eleita com 96% dos votos válidos

Com uma votação surpreendente, de 96,1% dos votos válidos, os sócios do Sintracon-SP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo) deram a vitória as propostas da Chapa 1 – Dignidade e Trabalho. O processo eleitoral, que começou na quarta-feira, 8 de fevereiro, foi concluído na tarde desta sexta-feira, 10, com uma apuração tranquila e acompanhada pelos candidatos, funcionários da entidade, associados e representantes dos sindicatos que auxiliaram na dinâmica da distribuição das urnas itinerantes.

O ato foi seguido pelos representantes dos sindicatos que deram apoio no processo de captação de votos nos canteiros de obra na base territorial do Sintracon-SP. Os trabalhos de contagem foi presidido pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Eduardo Torres.

Diversas autoridades do cenário sindical fizeram o uso da palavra e parabenizaram o presidente, agora reeleito, Antônio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção e toda a sua diretoria.

Ramalho da Construção comemorou a vitória ao lado da sua diretoria, dos presidentes dos sindicatos, funcionários do Sintracon-SP e associados que vieram acompanhar a apuração. O deputado federal Paulino da Força também prestigiou a apuração e parabenizou a Chapa vencedora.

Ramalho da Construção agradeceu o empenho da equipe do departamento de Base – Visitação de Obras do Sintracon-SP, sem contar aos presidentes dos sindicatos parceiros que apoiaram cedendo pessoal e veículos para o transporte das urnas itinerantes.

“Eu agradeço a todos vocês que nos ajudaram e o resultado foi acima da pesquisa que realizamos em junho. Nela registramos 87% de aprovação. Uma vez por ano fazemos este trabalho que permite verificar o que precisa ser ajustado para melhor atender o operário da construção civil. Meu muito obrigado a toda equipe da Base, diretoria e presidentes dos sindicatos parceiros”, disse o presidente Ramalho da Construção.