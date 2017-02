Com direito a empate, Bragantino enfrenta o Anápolis em Goiás

O Braga estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Anápolis de Goías. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil e conforme regulamento o Bragantino tem a vantagem do empate por jogar fora de casa. Se passar enfrenta o Vitória da Bahia, que passou pelo Luziânia, do Distrito Federal, por 2 a 0. O Massa Bruta é o atual terceiro colocado no Campeonato Paulista da Série A2, enquanto o Anápolis é o lanterna do grupo B no Campeonato Goiano.

Com um elenco reduzido de apenas 20 jogadores, o técnico Alberto Félix não deve ter muitas opções de mudanças para a partida de hoje e deve manter time que já vem atuando no Paulista da A2. A permanência de Gilberto na zaga e de Vitor no ataque, pode ser uma das opções de Alberto, já que ambos se destacaram na última partida e marcaram gols. Gilberto abriu o placar e Vitor marcou dois contra o Capivariano. O retorno de Rafael Grampola no ataque, também é uma das opções. Neste caso, Vitor entraria no lugar de Rafael Chorão. A entrada de Revson também pode ser umas das opções do “Delega”. O atleta atuou muito bem contra o Capivariano e pode ganhar uma chance no time titular.

Na tarde de ontem, jogadores e o treinador Alberto Félix, deram coletiva a imprensa e às 17h, teve início o treinamento, em seguida os atletas se concentraram. Hoje, pela manhã, o time viaja para Anápolis, onde fará um treino no período da tarde.

A partida teve o horário alterado pela CBF. Antes marcado para às 20h30 desta quarta-feira, 15, o duelo foi antecipado para às 19h15 do mesmo dia. O confronto será realizado no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O embate terá transmissão do SporTV e cobertura da rádio 102,1 FM com a equipe Linha de Frente.