Márcio Ribeiro é o primeiro a cair na A2

Caiu o primeiro técnico na Série A2. Ontem a diretoria do Barretos confirmou a demissão de Márcio Ribeiro que não comanda mais o Barretos. A direção do clube definiu pela saída de Ribeiro após a goleada por 4 a 0 para o Mogi Mirim, no domingo, 12, em São Paulo. Com três derrotas em quatro jogos, o BEC está na zona de rebaixamento. “O Márcio Ribeiro foi o responsável pela formação da equipe, ele que contratou. Demos essa liberdade de fazer o contato e fazer a equipe. Durante o campeonato, o Márcio não conseguiu os resultados positivos. O elenco tem bons atletas. Aqui, o Márcio não conseguiu o objetivo, e, então, deixou a equipe por não conseguir os resultados”, comentou o diretor Milton Aparecido da Silva, que também confirmou a saída do gerente de futebol Olímpio Ferreira Júnior, o Pinho.

A diretoria disse que anunciaria o novo técnico ainda nesta segunda-feira, mas até o fechamento desta edição nenhum nome tinha sido divulgado. O próximo jogo do BEC é amanhã, contra o Penapolense, às 20h, no estádio Fortaleza.