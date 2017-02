Braga goleia Capivariano e volta ao G4

Com uma goleada fora de casa, o Bragantino está de volta ao G4 do Campeonato Paulista da Série A2. Jogando na Arena Capivari, o elenco de Alberto Félix, mostrou eu superou a derrota para o São Caetano no meio da semana e goleou o Capivariano por 4 a 1 em partida válida pela 4ª rodada. Vitor, camisa nove da equipe, foi um dos mais responsáveis pela goleada, marcou dois gols no segundo tempo – Anderson Ligeiro e Gilberto completaram.

Agora com 10 pontos, o Bragantino colocou no Água Santa, que venceu o União Barbarense por 2 a 1 no último sábado e chegou aos 11 pontos, com a liderança provisória da competição. Isso porque o São Caetano, com 10, ainda entra em campo nesta segunda-feira, às 20 horas, contra o Rio Claro, que tem 8, fora de casa. Já o Capivariano estacionou nos três pontos e permanece sem vencer, com duas derrotas e três empates.

EQUILIBRADO – O Bragantino abriu o placar no primeiro lance da partida. Com apenas um minuto de bola rolando, em uma cobrança de escanteio, Rafael Chorão foi lá no alto para desviar. O toque tirou a marcação da jogada e encontrou o zagueiro Gilberto livre na pequena área. Ele só completou o lance para estrear o marcador na Arena Capivari.

O Braga ainda teve a chance de ampliar. Aos 24 minutos, em jogada rápida, Anderson Ligeiro foi lançado, se livrou da marcação e chutou. O goleiro defendeu parcialmente. No rebote, Rafael Chorão teve nova chance, mas Júlio César apareceu de novo para salvar

Em desvantagem logo no início do jogo, o Capivariano precisou correr atrás do prejuízo dentro de casa. Tanto que a equipe de Capivari quase empatou após a parada para hidratação. No primeiro lance, Jô saiu frente a frente com Renan Rocha, driblou o goleiro e poderia marcar, mas ficou sem ângulo. Inteligente, o atacante cruzou em direção a pequena área, mas Deco vacilou, perdeu o tempo da bola e acabou empurrando ela com o braço. O árbitro viu e parou o lance, impedindo o empate.

Mas de tanto tentar, a equipe conseguiu igualar o placar. Aos 42 minutos, Deco apareceu mais uma vez livre no ataque, limpou a marcação e bateu fraquinho no canto de Renan Rocha. A bola encontrou um furo na rede e acabou na placa de publicidade. O jogador não comemorou o golaço em Capivari, mas o trio de arbitragem confirmou o gol e decretou o empate. Com quatro minutos de acréscimos, os times esperaram o intervalo para definir a estratégia da etapa final.

Para segunda etapa, o plano traçado pelo “Delega” ficou evidente logo nos primeiros minutos. Debaixo do forte sol no interior de São Paulo, o técnico Alberto Félix pediu para que seus comandados reforçassem a marcação, atuando mais compactados, e usassem a velocidade para trabalhar no contra-ataque e pegar um adversário desmontado. Foi assim que Anderson Ligeiro conseguiu deixar os visitantes mais uma vantagem no placar aos 15 minutos.

Depois de roubar a bola ainda no seu campo de defesa, o Bragantino trabalhou rápido e achou Anderson mais à frente. O atacante provou aos adversários, na prática, o porquê do apelido Ligeiro. Ele ganhou a frente, ficou cara a cara com Júlio César e tocou por cima, de cobertura, sem chances para o goleiro.

O segundo gol começou na bela jogada de Revson, que havia acabado de entrar na partida. Ele puxou contra-ataque rápido aos 25 minutos e achou Vitor mais à frente. O camisa nove bateu na saída do goleiro e ampliou o marcador. Com dois gols de vantagem o Bragantino tomou de vez as rédeas da partida, contra um Capivariano abatido em campo. O time de Élio Sizenando foi facilmente envolvido pelas trocas de passe do adversário, o que complicou ainda mais.

Aos 34 minutos de bola rolando, mais uma vez após a parada técnica para hidratação, o Bragantino aproveitou a falta de atenção dos mandantes, roubou a bola no campo defesa e puxou o contra-ataque mais uma vez com Revson. Ele tabelou com Anderson Ligeiro, saiu a frente e só escorou para Vitor, que apareceu sozinho e marcou pela segunda vez. Com a goleada decretada, o Capivariano sentiu o cansaço e pouco produziu nos minutos finais.

PRÓXIMOS JOGOS – O Braga viaja a Goiás para enfrentar o Anápolis/GO, amanhã às 19h15 no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás. Pela série A2 o Massa Bruta volta a campo no sábado, 18, contra o Água Santa no estádio Nabi Abi Chedid, às 16 horas, pela sexta rodada da competição.