Prefeitura negocia taxa de juros para empréstimo consignado

Por determinação do prefeito Jesus Chedid, os secretários municipais Luciano Lima, de Finanças, e Maurício da Cunha, Recursos Humanos, fizeram a revisão das taxas de juros praticadas pelos bancos concedentes dos empréstimos consignados aos servidores municipais.

Foi identificado que as taxas cobradas dos servidores na antiga gestão estavam elevadas, considerando a redução da Taxa de Juros Selic – taxa básica de juros da economia no Brasil, que o Banco Central vinha estabelecendo nos últimos meses que não era repassada a eles.

Após negociações, nos próximos dias, o Banco Bradesco, que possui a gestão de créditos da folha de pagamento da Prefeitura de Bragança, e a Caixa Econômica Federal, que também possui contrato para a concessão desse serviço, deverão se pronunciar sobre a nova taxa de juros que será praticada.

Com as novas taxas estabelecidas, a Prefeitura, por meio da Divisão de Recursos Humanos, deverá retomar a liberação das cartas margens solicitadas pelos servidores que desejam dispor desse serviço junto às instituições financeiras.