Prefeito destaca melhorias em 44 dias de governo

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré, deputado Edmir Chedid, todos os secretários municipais e o líder do prefeito, vereador Paulo Mário, recebeu a imprensa na manhã de ontem e fez um balanço de 44 dias de mandato. Foram duas rodadas de perguntas e cada veículo de informação abordou assuntos que consideram relevantes. A GB questionou o fato de a população estar impaciente com a situação de abandono da cidade, deixada pela administração anterior, e quais as ações imediatas da secretaria de Serviços. Segundo o prefeito, Bragança precisa de gestão. “Estamos conseguindo fazer as atividades normais, sem contratar ninguém. É necessário ordem. Não estamos fazendo serviço meia-boca. Nós assumimos compromissos com a população e não promessas eleitorais. Em dois anos pretendemos transformar Bragança, de uma cidade abandonada, para uma cidade cuidada, linda e acolhedora”, disse o prefeito ao diretor da GB, jornalista Paulo Alberti Filho.

O colunista da GB, advogado Osvaldo Zago, também participou da coletiva e questionou sobre a saúde pública e o contrato com ABBC, se foi ruim ou faltou gerenciamento. Segundo o prefeito, como qualquer outro contrato, o da ABBC possui deveres e obrigações. O prefeito acredita que não teve gerenciamento do contrato e nem fiscalização. O advogado perguntou ainda sobre a falta de transição de governo. Jesus respondeu que eram poucas as perguntas que faziam ao Executivo, mas nenhuma delas foi respondida. “O ex-prefeito dizia que a dívida era de R$29 milhões, mas já detectamos R$61 milhões até agora. Encontramos a Prefeitura pior do que esperávamos”, completou.

Entre outros assuntos abordados durante a coletiva, o prefeito destacou as principais reivindicações feitas pela comitiva que foi à Brasília na semana passada, considerada histórica por ele. “Essa visita vai trazer inúmeros benefícios para a cidade”.

Em relação aos moradores de rua, ressaltou que de 81 no início de janeiro, a administração já conseguiu reduzir para cerca de 15, que estão sendo monitorados diuturnamente. Muitos voltaram para cidades de origem. “Nosso objetivo é zerar esse número”, disse o secretário de Segurança, Dorival Bertin.

A respeito do trânsito, o secretário Manoel Botelho informou que muitas melhorias devem acontecer. Há projetos de semáforização, de alternativas de rotas, pois Bragança se tornou rota de fuga de veículos de carga, e ampliação da av. Imigrantes, para duas faixas em cada sentido na região da Praça 9 de julho.

O prefeito destacou ainda a agilidade para emissão de alvarás de funcionamento. Em 44 dias de governo, 230 alvarás foram emitidos.

Disse ainda que as obras de duplicação da av. Atilio Menin recomeçam até o final do ano e que a reforma e restauro do prédio do antigo Colégio São Luis está sob análise da secretária de Obras, que detectou ser um contrato bastante oneroso.

Jesus também lamentou que em 2005, quando deixou a Prefeitura, havia 15 ambulâncias funcionando, e hoje há somente três.

No final da coletiva ele assinou ordem de serviço para realização de concurso para contratação de médicos e ressaltou sobre a zona norte que passará a ter, em breve, uma agência bancária.