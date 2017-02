Segunda- feira tem audiência na Câmara

A Câmara Municipal realiza na segunda-feira, 13, audiência pública para debater o Projeto de Lei 04/2017, sobre abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual- LOA para o exercício de 2017.

De autoria do prefeito Jesus Chedid, o projeto adequa a LOA para viabilizar a operação da secretaria de Mobilidade Urbana e da secretaria de Segurança e Defesa Civil, criadas pela Lei Complementar nº 823, de 25 de janeiro de 2017.

A audiência pública acontece às 10h, no auditório José Nantala Bádue, e é aberta a toda a população, com transmissão ao vivopela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br.