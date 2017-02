Deputado ressalta importância do terceiro setor para Bragança

O deputado Edmir Chedid (DEM) ressaltou o papel das entidades assistenciais no desenvolvimento de atividades voltadas para pessoas e comunidades socialmente vulneráveis durante cerimônia promovida pelo prefeito Jesus Chedid (DEM) para repasse de subvenção às entidades filantrópicas conveniadas que atuam no município.

O parlamentar disse que iniciativas de caráter social, como acolhimento para moradores de rua, assistência a crianças, portadores de necessidades especiais e idosos, defesa dos animais e proteção às vítimas de violência doméstica e outros, têm papel fundamental no auxílio aos municípios em diversas demandas. “Elas têm um poder de ação capaz de alcançar locais em que o poder público muitas vezes não consegue chegar. Essa contribuição é muito importante não apenas para os municípios, mas, principalmente, às pessoas assistidas e beneficiadas por essas iniciativas”, ressaltou.

Na ocasião, as entidades beneficiadas foram Associação Companheiros do Menor (Comenor), Associação Beneficente São Lucas, Espaço Comunitário de Aprendizagem (Ecoa), Asilo Vila São Vicente de Paula, Associação de Proteção aos Animais Faros d’Ajuda, Serviço Assistencial para Crianças (Colibri), Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional (Sama), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Asilo São Vicente de Paula e Casa da Benção.“Temos que parabenizar e agradecer a todas essas entidades pela importância do trabalho que cada uma delas desempenha”, finalizou.