Administração realiza melhorias em escolas municipais

Na quarta-feira, 8, o secretário de Educação, Adilson Condesso, visitou duas escolas municipais que estão recebendo serviços, reparos e melhorias por meio do trabalho da equipe de manutenção da educação.

Acompanhado por parte de sua equipe, o secretário visitou as instalações da Escola Municipal Prof.° Dr. Paulo Sérgio F. de Oliveira, na Vila Mota, onde acompanhou as obras para a instalação de uma “trilha ecológica”, que fará a ligação entre a escola e o Espaço de Educação Profª Valéria de L. Gonçalves, onde são realizadas as atividades no contra turno escolar, dentro do projeto de Escola de Tempo Integral.

A trilha, além de ser utilizada como espaço de aprendizagem e interação com o meio ambiente, também resolverá problemas referentes ao deslocamento dos alunos da unidade escolar para a unidade de convivência, antes feito pela calçada que liga os portões de acesso aos dois espaços. Como a trilha ecológica está sendo instalada em área interna, proporcionará mais segurança as crianças e organização aos professores.

A Escola Municipal Prof. Joaquim Theodoro da Silva, bairro Júlio Mesquita, também está sendo acompanhada pelo secretário, que realiza vistorias periódicas nas obras de reparo na estrutura do prédio, que apresentava muitas infiltrações, rachaduras e trincas. Foram efetuadas a troca de 75 lâmpadas, várias tomadas, realizada a limpeza das calhas no telhado, que estavam há mais de um ano entupidas, além de toda a recuperação estrutural do prédio.

Outras unidades escolares passam por serviços emergenciais de reparos básicos e estruturais antes do início das aulas a fim de proporcionar e garantir às crianças um ambiente limpo, arrumado e seguro.