Bragança deve recuperar recursos do DADE para infraestrutura

O governo do Estado, por meio da Casa Civil, autorizou a recuperação de recursos para Bragança, que o município havia perdido em 2016, referentes a convênios com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) para obras e melhorias em infraestrutura urbana. A medida atende solicitação do deputado Edmir Chedid (DEM).

Segundo o parlamentar, a confirmação foi recebida na Casa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, após reunião com prefeitos da região. “Agora, a prefeitura tem que tomar as providências rapidamente para resolver essa questão dos convênios com o Dade”, comentou.

A notícia da recuperação desses recursos foi anunciada por Edmir durante cerimônia na Prefeitura para emissão de ordens de serviços para limpeza de ruas, reforma e ampliação do prédio da Estratégia Saúde da Família (ESF), no Jardim Iguatemi, e conclusão da pavimentação de ruas na Hípica Jaguari.

Na ocasião, o parlamentar disse ainda que intensificará sua atuação na busca de recursos do Estado, para que o município promova as mudanças necessárias, mas ressaltou a necessidade da utilização de recursos que permaneceram parados no caixa da prefeitura, como os R$ 2 milhões destinados pelo parlamentar, em 2013, para recuperação de ruas. “Para que possamos trazer mais recursos ao município e encaminhar aquilo que prometemos que é a destinação de metade do valor das nossas emendas”, frisou.