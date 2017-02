Unidos do Lavapés comemora 55 anos

A Escola de Samba Unidos do Lavapés realiza hoje, a partir das 20h30, com entrada gratuita, evento em comemoração aos 55 anos da agremiação, que aconteceu no dia 2 de fevereiro. Haverá apresentação do novo pavilhão e das fantasias para o carnaval deste ano. Os ensaios da escola acontecem as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20h30, na quadra localizada na av. Eusébio Savaio, 240.

A escola deve sair com 300 componentes, três carros alegóricos e nove alas no carnaval. Integrantes da Diretoria também informaram que há fantasias gratuitas para quem quiser desfilar. Neste ano o samba-enredo da Unidos do Lavapés será: “Um pantanal de belezas mil, Mato Grosso Coração do Brasil”.