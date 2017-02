Eteng e Citelum agilizam serviços na cidade

A Eteng, empresa contratada pela Prefeitura para agilizar serviços de capinagem, limpeza e retirada de podas de árvores em diversas ruas da cidade, tem percorrido a cidade.

A Citelum, nova denominação da Citeluz, também continua realizando os serviços de religação das lâmpadas desligadas na gestão anterior. Paralelamente, a empresa vem substituindo também as lâmpadas queimadas. De acordo com os funcionários da empresa, além dos trabalhos de religação e substituição das luminárias, estão sendo avaliados os reatores e os fios cortados. A retomada dos trabalhos da Citelum foi decidida após renegociação do contrato de prestação de serviços, com vantajosa economia para os cofres da prefeitura.

Na rua Dr. Manoel José Villaça, moradores acompanharam os trabalhos de religação. “É inadmissível um administrador mandar desligar as lâmpadas dos postes das ruas, deixando os locais uma verdadeira penumbra. A comunidade ficou apreensiva e desprotegida. Agora com a atitude da atual administração, com certeza estaremos bem melhor”, disse o morador Sidney Campos. Para o prefeito, a iluminação da cidade, estará completa num curto espaço de tempo.