Município conquista R$1 milhão para o E-SUS

O prefeito Jesus Chedid esteve em Brasília na quarta e quinta-feira, dias 8 e 9, e visitou vários Ministérios. Os encontros foram agendados pelo deputado estadual Edmir Chedid e deputados federais Herculano Passos, Vanderlei Macris e Marcelo Squassoni.

Durante as visitas, que também foram acompanhadas pela secretária de Saúde, Marina Oliveira, Bragança conquistou R$1 milhão para o E-SUS, uma das estratégias do Ministério da Saúde para desenvolver, reestruturar e garantir a integração desses sistemas, de modo a permitir um registro da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde. Leia matéria na integra clique aqui