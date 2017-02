Construção Civil: Ramalho é reeleito presidente do Sintracon

Democracia, transparência e trabalho. Estas três palavras resumem, para o presidente do Sintracon-SP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo), Antônio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção o processo eleitoral que transcorreu do dia 8 ate ontem, para a eleição da nova diretoria da entidade. A votação ocorreu em urnas no saguão do sindicato e com unidades volantes que foram até os canteiros de obras.

Segundo o presidente, apesar de ter apenas a inscrição de uma chapa, o ato cumpriu o estatuto do sindicato. “O início da votação foi tranquilo na sede e trata-se de um processo democrático, que deu oportunidade do associado de manifestar o seu direito. Nopsso compromisso é continuar realizando o trabalho já desenvolvido há anos”, complementa Ramalho.

Cadeiras- Ramalho da Construção disse que a diretoria da Chapa 1 tem novidades. “Fizemos alterações em algumas cadeiras. Temos membros da Executiva que foram para a suplência e vice-versa. Também, duas mulheres ocupam cargo nesta nova configuração da Diretoria. E para mim, todos têm o mesmo peso e valor. Não importa se é o presidente ou suplente. O fato é que todos desempenham um trabalho importante dentro do Sintracon-SP, onde o interesse é na defesa dos direitos dos trabalhadores da Construção Civil”, disse o presidente.

Parceiros- Para a realização da dinâmica das eleições, Ramalho da Construção destacou o importante apoio que o Sintracon-SP recebeu de diversos outros sindicatos, além das centrais sindicais. “Agradeço muito o apoio destas entidades, que são inúmeras. Eles disponibilizaram, além de pessoal, carros de som para levar até os canteiros de obras a estrutura necessária para que os sócios possam exercer o seu direito de voto”, frisou o presidente Ramalho.

Futuro- Com o fim do processo eleitoral, Ramalho da Construção salienta que o trabalho intenso da Diretoria continua. “Apesar da eleição acontecer nesta semana, a posse dos novos diretores e suplentes ocorre somente em 7 de novembro deste ano. Nosso plano é discutir novas estratégias para ampliar os projetos em andamento no sindicato e acrescentar outros, sempre com a preocupação em levar o melhor ao associado”, disse.

Expectativas- Mediante a situação do desemprego no Brasil, Ramalho da Construção afirma que a diretoria do Sintracon-SP estará sempre empenhada em contribuir com os governos Municipal, Estadual e Federal para atravessar esta “ponte” que se formou. “Em dezembro, o País registrou cerca de 12 milhões de desemprego. Só no Estado de São Paulo foi estimado em quase 2 milhões deste total. Nosso empenho vai ser construir uma ‘passarela’, pois ponte será difícil, para atravessar esta fase, com o debate de política sustentável, com foco em geração de emprego fazendo o trabalho olho no olho”, explicou Ramalho da Construção.

Ele salienta também que o Sintracon-SP vai ampliar o debate para “seguir em frente”. “É o chamado sinal verde; seguir em frente com esperança o que é diferente de esperar. Eu acredito que o País tem jeito e que a Justiça está fazendo o trabalho para nos livrar dos tropeços no campo da política. E, nós do Sintracon-SP, vamos trabalhar também com motivação ao jovem para que no futuro vermos que realmente o Brasil mudou, finalizou o presidente.